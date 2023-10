Das ist im Oberland am Wochenende los

In Magwitz steigt der Schwammetag, in Posseck und Wiedersberg geht es herbstlich zu. Bad Elster wartet mit Opernpremiere sowie den Musikern Wolf Maahn und Reinhardt Repke (Club der toten Dichter) auf.

Magwitz: Rund um die Schwamme. Ein Publikumsmagnet war mehrfach der Schwammetag in Magwitz. Für Sonntag lädt der Heimatverein Rittergut Magwitz dazu wieder ab 10 Uhr an und in die Festhalle an. Neben der Pilzausstellung gibt es Fachberatung zu den Pilzfunden, Rahmenprogramm und Kulinarisches.