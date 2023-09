Das Problemkonzert von Anna Loos in Bad Elster

Die bekannte Schauspielerin und Sängerin stand am Sonntagabend auf der Bühne im König-Albert-Theater. Dabei präsentierte sie ihre neuen Songs. Warum das Konzert einen Wermutstropfen hatte.

Stimmungsvoll, aber streckenweise viel zu laut war das Konzert von Schauspielerin und Sängerin Anna Loos im fast ausverkauften König-Albert-Theater in Bad Elster am Sonntagabend. Das Kulturhaus ist eigentlich für einen tollen Sound bei Konzerten bekannt. In dieser Hinsicht gibt es hier sonst nie Schwierigkeiten. Doch am Sonntagabend war das...