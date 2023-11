Das verrückte Vierteljahr einer Oelsnitzer Physiotherapie-Praxis

Ein schwerer Wasserschaden in der angestammten Praxis der Physiotherapie Stöß schockt im September Praxisinhaber Philipp Stöß und sein Team. Doch was dann folgt, hat ihn mehrfach überwältigt.

Es war der 15. September. Philipp Stöß macht gerade Urlaub am anderen Ende der Welt in Singapur, als ein Anruf aus der Heimat seiner sorgenlosen Zeit abrupt ein Ende setzt. Die Information: Seine Physiotherapie-Praxis in der Oelsnitzer Brunnenstraße steht unter Wasser. Eine Mieterin des Gebäudes bemerkt den Schaden, doch da ist es schon zu...