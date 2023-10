Dauerbaustelle Plauensche Straße in Oelsnitz: Was ist da los?

Es gibt viele Fragen zu den Arbeiten, die derzeit unter Ampelregelung auf der Ortsdurchfahrt stattfinden. Die Stadtwerke Oelsnitz als Auftraggeber haben sich auf „Freie Presse“-Anfrage dazu geäußert.

Gefühlt seit Ewigkeiten wird in Abschnitten der Plauenschen Straße in Oelsnitz gebaut - und die Fragen häufen sich, von Bürgern genauso wie von Stadträten, was hier vor sich geht und wie lange das noch dauert. Den Hut auf für die Baustelle haben die Stadtwerke Oelsnitz als städtische Dienstleistungstochter. Derzeit steht an der...