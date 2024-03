Doppelte Straßennamen: Einwohnerversammlung in der Gemeinde Bösenbrunn

Zum Termin am 5. März in der Turnhalle Bobenneukirchen werden Kreisbrandmeister, Rettungsleitstellen-Chef und Vertreter der Stadt Oelsnitz erwartet.

Zum Thema doppelte Straßennamen in der Gemeinde Bösenbrunn gibt es am Dienstag, 5. März eine Einwohnerversammlung. Dazu ist 18.30 Uhr in die Turnhalle Bobenneukirchen eingeladen. Im Gemeinderat wurde mehrfach eine mögliche Umbenennung der vier Hauptstraßen und zwei Drödaer Straßen in der Gemeinde diskutiert. Daran gab es teils vehemente...