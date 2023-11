Doppelte Straßennamen kommen in Bösenbrunn auf die Tagesordnung

Die Kommunalvertretungen in Schöneck, Adorf, Bösenbrunn und Mühlental treffen sich zu öffentlichen Sitzungen. Bei allen vier Terminen können Einwohner in einer Fragestunde sich äußern.

In der kommenden Woche treffen sich vier Stadt- und Gemeinderäte im oberen Vogtland zu öffentlichen Sitzungen. Bei jeder Beratung können Einwohner in einem speziellen Tagesordnungspunkt Fragen zu kommunalen Belangen stellen. In Adorf geht es am Montag ab 19 Uhr im Ratssaal unter anderem um die digitale Ausstattung von Schulen in der Stadt sowie...