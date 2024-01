Drei E-Ladestellen in Oelsnitz kommen – aber keine am Markt

An Straßenlampen an drei wichtigen Innenstadtstraßen kann künftig Strom für Elektrofahrzeuge gezapft werden.

Dass es in der Oelsnitzer Innenstadt keine Ladesäule für E-Autos gibt, beschäftigt Stadtrat Tony Goldstein (FOB). „Ist da was geplant?“, fragte er im Bau- und Planungsausschuss in Bezug auf den Marktplatz. „Am Markt nicht, aber an der Dr.-Friedrichs-Straße soll eine Möglichkeit geschaffen werden“, gab Stadtbaumeisterin Kerstin...