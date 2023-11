Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 92 in Oelsnitz

An der Ampelkreuzung nach Untermarxgrün ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Die Ampel war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Auf der Bundesstraße 92 zwischen Plauen und Oelsnitz ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen, drei Insassen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 18-jährige Fahrerin eines VW gegen 22 Uhr in Oelsnitz auf der Plauenschen Straße unterwegs und wollte an der Ampelanlage... Auf der Bundesstraße 92 zwischen Plauen und Oelsnitz ist es am späten Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen, drei Insassen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 18-jährige Fahrerin eines VW gegen 22 Uhr in Oelsnitz auf der Plauenschen Straße unterwegs und wollte an der Ampelanlage...