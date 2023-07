Dreister Dieselklau in Bad Elster

Dieselkraftstoff im Wert von 134 Euro haben Diebe in Bad Elster gestohlen. Sie machten sich an zwei Fahrzeugen an einer Baustelle an der Straße Am Kuhberg zu schaffen. Insgesamt wurden 80 Liter abgezapft, wobei am Tankverschluss ein Sachschaden in Höhe von 30 Euro entstand, wie die Polizei mitteilte. Die Tat geschah im Zeitraum von...