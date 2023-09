Einbruch in Adorfer Cateringfirma

Die Täter waren offenbar auf der Suche nach Bargeld. Die Polizei informierte am Montag über Einzelheiten.

Einen Polizeieinsatz hat es am Montag in Adorf gegeben. Unbekannte waren dort im Verlaufe des Wochenendes eingebrochen. Wie die Polizei am Montag informierte, drangen die unbekannten Täter gewaltsam in einen Büroraum eines Cateringservices im Bereich der Straße Am Röhrteich ein. Sie verursachten dabei einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro....