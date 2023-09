Einbruch in Einfamilienhaus im oberen Vogtland

In ein Gebäude in Bad Brambach ist am Donnerstag eingebrochen worden.

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Bad Brambach eingebrochen. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat tagsüber im Zeitraum zwischen 6 und 17.30 Uhr. Der Eigentümer war den Angaben zufolge in dieser Zeit an seinem Arbeitsplatz. Die Täter drangen demnach in das Haus ein, das sich an der Alten...