„Einfach mega“: Junge Radakrobaten feiern neue Pumptrack in Adorf

In Adorf hat sich für die Jugendlichen ein langgehegter Wunsch erfüllt: Am Sonntag wurde eine Pumptrack eingeweiht und sofort mit Begeisterung in Beschlag genommen.

Adorf Auch wenn Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) für jeden Spaß zu haben ist, aufs Rad steigen wollte er am Sonntagvormittag dann doch nicht. „Das überlasse ich dann doch lieber Jugendlichen, die das können", meinte er und schritt zum Durchtrennen eines roten Eröffnungsbandes: Adorf hat ein neues Kleinod und mit ihm ist für die...