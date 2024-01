Einsatz der Klingenthaler Feuerwehr in der Silvesternacht: Leeres Wohnhaus an der Bergstraße in Flammen

Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer und ist stark vermüllt. Bereits 2004 gab es dort einen Brand.

Der beißende Brandgeruch strömte auch am Dienstagfrüh noch aus dem leerstehenden Gebäude an der Klingenthaler Bergstraße. Am Silvesterabend, gegen 22 Uhr, mussten die Wachen 1 und 3 sowie Zwota der Klingenthaler Feuerwehr zu einem Feuer in dem ehemaligen Wohnhaus ausrücken. Im Erdgeschoss stand Unrat im Flammen, der von der Einsatztruppe...