Einwohner in Oelsnitz und Markneukirchen eingeladen

Am Dienstag gibt es in Oelsnitz einen Stadtrundgang im Bereich Raasdorfer Straße, in Markneukirchen eine Einwohnerversammlung in der Musikhalle.

In Oelsnitz findet am Dienstag, 16 Uhr, eine Stadtbesichtigung für Einwohner statt. Beginn ist 16 Uhr an der Ecke Raasdorfer Straße/Stephanstraße. Grund sind laut Stadtverwaltung hier bevorstehende Bauarbeiten. Mit OB Mario Horn (CDU), Vertretern der Verwaltung und Stadträten werden erst Raasdorfer, dann Alte Schönecker Straße in Raasdorf