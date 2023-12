Eisenbahnverein Adorf Ziel von Einbrechern: Geräte im Wert von 10.000 Euro weg

Diebe haben rund um Weihnachten die Bahnwerkstatt am Kaltenbach heimgesucht.

Der Eisenbahnverein in Adorf ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zur Bahnwerkstatt des Vereins Am Kaltenbach. Dabei entwendeten die Täter rund 200 Kilogramm Starkstromkabel und diverse Elektrogeräte. Die gestohlenen Gegenstände hatten nach Angaben der...