Ellefelder Holzerlebnisweg wird am kommenden Freitag offiziell eingeweiht

Der 1,5 Kilometer lange Weg mit neuer Schutzhütte am Bode-Weiher entstand in enger Zusammenarbeit von Gemeinde und Forstbezirk Adorf

Am kommenden Freitag wird 14 Uhr in Ellefeld „Martins Holzerlebnisweg“ eröffnet, ein Projekt der Gemeinde und des Forstbezirkes Adorf. Namensgeber für die Tour ist ein Marder namens Martin, das Maskottchen der Sachsenforst-Waldpädagogik. Treffpunkt ist 14 Uhr am Parkplatz am Alten Bad, wie David Neubert vom Forstbezirk Adorf informierte....