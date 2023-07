Erfolg für Filmemacher aus dem Vogtland: Streamingdienst kauft Geschichtsfilm

Der US-amerikanische Streamingdienst History Fox hat den Film „Auf dem Weg nach Fort Welsh“ in sein Programm aufgenommen. Darüber informierte Manfred Schröter aus Gottesberg, der als Kameramann bei den Dreharbeiten dabei war und den Film mit seiner Frau Sylvia in Gottesberg fertig stellte. Zur Uraufführung 2018 in den Meininger...