Erlbach: Grundschulkinder haben teils nur zehn Minuten fürs Mittagessen

Viele Speisende, gleich danach fahren Schulbusse - das bereitet Sorgen. Für Montag bis Donnerstag konnte eine Lösung gefunden werden, aber freitags?

In Erlbach haben Grundschüler teils nur zehn Minuten Zeit zum Mittagessen - dieses von Eltern angesprochene Problem hat Stadträtin Carolin Hager (Freie Wähler) in den Markneukirchener Stadtrat gebracht. Sie verwies auf viele bei der Schulspeisung im Alten Schloss, so dass es zwei Durchgänge gebe - und der Anschluss zu Schulbussen knapp sei....