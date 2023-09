Erlbach startet am Sonntag in die 18. Wanderwoche

Bis 8. September bietet der Bergwanderverein fünf Touren zwischen 11 und 15 Kilometer in die Umgebung an. Ziele sind unter anderem Adorf, Marieney, Gürth und Grün/Doubrava.

Am Sonntag startet der Bergwanderverein Erlbach in die 18. Wanderwoche. Bis 8. September werden fünf Rundtouren mit Anstiegen von 315 bis 450 Höhenmeter angeboten. Auftakt ist am 3. September, 9 Uhr am Parkplatz des Museums Eubabrunn. Über Kinderheim Tannenmühle und Landesgemeinde geht es zum Elstergebirgsweg. Auf dem Kamm Richtung...