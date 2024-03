Ex-Voice of Germany-Teilnehmer Leander Gronem: Warum er die Fronfeste in Adorf für einen wichtigen Kulturort hält

Das Duo Leander und der Andere trat am Samstag in der Fronfeste in Adorf auf. Was die beiden Künstler um den ehemaligen Kandidaten der Castingshow von der neuen Begegnungsstätte halten.

In ein stimmungsvolles Licht getaucht war der Gewölberaum in der Adorfer Fronfeste am Samstagabend. Dort trat das vogtländische Musiker-Duo Leander und der Andere auf. Das Konzert war Teil einer Reihe von verschiedenen Veranstaltungen, die in diesem Jahr im ehemaligen Gefängnis der Stadt über die Bühne gehen.