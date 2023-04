Fahrbahn auf der B 92 wird erneuert

Oelsnitz.

Ab nächste Woche Dienstag, 2. Mai, wird die B 92 in der Ortsdurchfahrt Oelsnitz vom Abzweig der S 307 bis zur Finkenburgstraße instand gesetzt. Darüber informierte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Montag. Die Fahrbahn der Bundesstraße wird auf rund 170 Metern gefräst und neu asphaltiert. Die vorhandenen Einbauteile werden angepasst sowie die Markierung und die Induktionsschleifen der Ampelanlage erneuert. Die 80.000 Euro teuren Arbeiten sollen voraussichtlich bis 12. Mai abgeschlossen werden. Der Verkehr auf der B 92 kann aufrechterhalten und unter halbseitiger Verkehrsführung an den Arbeiten vorbeigeführt werden. Die S 307/Hofer Straße muss voll gesperrt werden. Die Umleitung zum Ortsteil Lauterbach erfolgt über die B 92, auf der S 309 durch Bergen, sowie über die S 308 und die S 307. (tb)