Fahrfehler führt in Adorf zu einem Unfall: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Zwei Auto sind am Donnerstagmittag im oberen Vogtland zusammengestoßen. Über Details berichtete die Polizei am Freitag.

Adorf.

Ein Fahrfehler hat am Donnerstagmittag in Adorf zu einem Unfall mit Personen- und Sachschaden geführt. Darüber berichtete am Freitag die Polizei. Nach deren Angaben befuhr eine 66-Jährige gegen 13.40 Uhr mit ihrem Renault die Bundesstraße 92 in Richtung Oelsnitz. Im Streckenverlauf kam sie dabei in einer Rechtskurve zu weit nach links und stieß mit dem Fahrzeug eines 29-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge sind bei dem Unfall erheblich beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 20.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (bju)