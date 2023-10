Feuerwehr-Großaufgebot bei Rewe in Oelsnitz: Was war da los?

Zur Mittagszeit rückten mehrere Fahrzeuge an die Alte Bahnhofstraße aus. Der Anlass war nicht schlimm - aber es hätte schlimmer werden können.

Immer wieder Tatütata erschallte am Montagmittag kurz nach 11.15 Uhr in der Oelsnitzer Innenstadt. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Rewe-Markt an der Alten Bahnhofstraße aus, auch die Drehleiter war vor Ort. Im Dachbereich des Marktes - über dem Einkaufsmarkt ist das Injoy-Fitnessstudio - hatte etwas in...