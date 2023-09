Feuerwehr-Leistungsmarsch zum Jubiläum

Am Samstag steigt der 10. Leistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Regionalbereiches Oelsnitz - in Taltitz, wo 40 Jahre Jugendwehr gefeiert werden.

Am Samstag steigt in Taltitz ein Jubiläum: Die Jugendfeuerwehr des Ortes feiert 40-jähriges Bestehen, und an diesem Tag findet der zehnte Leistungsmarsch der Jugendfeuerwehren des Regionalbereiches Oelsnitz statt. Eröffnung ist 9 Uhr. Zehn Mannschaften nehmen mit Start am Feuerwehrhaus Taltitz auf der gut fünf Kilometer langen Strecke teil,...