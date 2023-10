Flohmarkt für Kindersachen am Samstag in Oelsnitz

Schnäppchenjäger kommen bei der Jumi-Kinderhilfe auf ihre Kosten. Kinder können auch selbst verkaufen.

In den Räumen der Jumi-Kinderhilfe an der Schillerstraße 8 in Oelsnitz findet am Samstag ein Kindersachenflohmarkt statt. Von 9 bis 14 Uhr verwandelt sich die Einrichtung in einen Schatzmarkt. „Dieser Kinderflohmarkt ist eine großartige Gelegenheit, um Kleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr zu verkaufen oder zu kaufen. Eltern können...