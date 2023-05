Frischgebackener Geigenbaumeister aus dem Vogtland: Wie sich der Sohn vom Vater freischwimmt

Den Meister hat er in der Tasche, jetzt folgt der Freischwimmer: Was wie eine ungewöhnliche Reihenfolge erscheint, hat der frischgebackene Geigenbaumeister Ferdinand Seidl (30) aus Markneukirchen wohldurchdacht. Er führt zwar eine Filiale der elterlichen Meisterwerkstatt - aber weder im Vogtland, noch mit dem gleichen Schwerpunkt. Vielmehr will...