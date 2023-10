Gartenbaujubiläum in Oelsnitz: Bauen statt feiern

Am Montag besteht der Familienbetrieb Tröltzsch am Görnitzer Weg 90 Jahre. In dritter und vierter Generation baut er gerade an der Zukunft - mit einer Baustelle, die für Aufsehen sorgt.

Zum Feiern haben Matthias und Manuel Tröltzsch gerade den Kopf nicht frei, dabei gäbe es im Oelsnitzer Gartenbaubetrieb allen Grund: Am Montag sind es 90 Jahre her, seit der Familienbetrieb entstand. Doch die Firma steckt mitten in einer großen Erweiterung. Am Görnitzer Weg soll mehr Platz für Gemüseproduktion und Baumschulflächen sein,