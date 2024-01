Geboren in einer Frustsituation: Unabhängige Bürgerschaft in Bad Elster feiert Zehnjähriges

Die Wählervereinigung in der Kurstadt begeht Anfang Februar ein Jubiläum. Vorsitzender Detlef Schlott zieht aus diesem Anlass Bilanz und schaut auch auf die anstehende Kommunalwahl.

Die Unabhängige Bürgerschaft von Bad Elster feiert am 6. Februar ihr zehnjähriges Bestehen. Die Wählervereinigung, die in der Kurstadt die Ratsmehrheit und den Bürgermeister stellt, ging einst aus der FDP-Ortsgruppe hervor. Sie hat aktuell 22 Mitglieder. Für die Kommunalwahl in diesem Jahr stehen neun Kandidaten in den Startlöchern. Die...