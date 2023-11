Gegen Baum geprallt: Rentner stirbt bei Unfall in Markneukirchen

Wegen eines schweren Unfalls musste die Bundesstraße 283 mehrere Stunden voll gesperrt werden. Für einen 71-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im oberen Vogtland ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, war ein 71-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 11.25 Uhr in Markneukirchen auf der Bundesstraße 283 aus Richtung Siebenbrunn unterwegs.