Grätzel kleine Hacke

Es ist endlich Frühling geworden. Die Menschen treibt es in ihre Gärten. Der Boden wird umgegraben und neue Pflanzen werden in die Erde eingebracht. Neben schwerem Gerät kommt auch das Grätzel zum Einsatz. Die kleine Hacke gibt den Beeten am Ende den letzten Schliff. Jetzt können wir uns auf die Gartenbank setzen und die Sonne genießen. (fp)

Quelle: Sieglinde Röhn: Sue Ploch, 2006