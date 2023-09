Größer und moderner: Raumfahrtschau in Morgenröthe-Rautenkranz startet in die Zukunft

Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Raumfahrt: Der seit 2019 angedachte Anbau an die Ausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz nimmt Gestalt an. Am Freitag war Spatenstich.

„Ich bin froh, dass wir heute endlich den Startschuss geben können.“ So begrüßte Muldenhammers Bürgermeister Jürgen Mann (Freie Wähler) am Freitagnachmittag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Raumfahrt sowie zahlreiche Bürger zum Spatenstich für den Erweiterungsbau der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz.... „Ich bin froh, dass wir heute endlich den Startschuss geben können.“ So begrüßte Muldenhammers Bürgermeister Jürgen Mann (Freie Wähler) am Freitagnachmittag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Raumfahrt sowie zahlreiche Bürger zum Spatenstich für den Erweiterungsbau der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz....