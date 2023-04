Grünert eröffnet Jubiläumsjahr

Bad Elster.

Der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, eröffnet am heutigen Samstag um 20 Uhr das Jubiläumsjahr 50 Jahre Eule-Orgel in der St. Trinitatiskirche Bad Elster. Es erklingen ausschließlich Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Die Orgelvesper hat gottesdienstlichen Charakter. Mit den Elementen Lesung des Evangeliums, Wort zum Sonntag sowie Gebet und Segen werden Orgelmusik und geistliches Wort in einer gottesdienstlichen Einheit angeboten. Es erklingen Praeludium und Fuge C-Dur, die Partita über "Christ, der du bist der helle Tag", die Aria G-Dur aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach, Fantasie und Fuge c-moll, "Schücke dich, o liebe Seele" aus der Sammlung "Achtzehn Leipziger Choräle", das Trio d-moll und schließlich die Toccata und Fuge d-moll. (fp)