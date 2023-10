Grundsteuer: Stadt Markneukirchen greift Bürgern tiefer in die Tasche

Der Hebesatz für bebaute Flächen steigt ab 1. Januar auf das Niveau der Nachbarkommunen. Das kündigte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) an. Was bedeutet das in Euro und Cent?

Eine einzige Frage war es, die im Vorfeld der Einwohnversammlung in Markneukirchen einging - aber die hatte es in sich: Plant die Stadt eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes, wollte Rolf Thomä aus dem Ortsteil Erlbach wissen. „Diese Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten“, sagte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos). Die Grundsteuer B... Eine einzige Frage war es, die im Vorfeld der Einwohnversammlung in Markneukirchen einging - aber die hatte es in sich: Plant die Stadt eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes, wollte Rolf Thomä aus dem Ortsteil Erlbach wissen. „Diese Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten“, sagte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos). Die Grundsteuer B...