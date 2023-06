Gunzen: Bauer sucht Frau auf obervogtländisch

In Gunzen wurde am Wochenende Kirmes gefeiert. Krönender Abschluss war am Sonntag die Aufführung einer TV-Soap nach obervogtländischer Art – ein Gaudi zum Schenkelklopfen.

Die fast gleichnamige Soap im Fernsehsender RTL hat zwar schon mit vielen Staffeln regelmäßig Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen gefesselt, während man sich in Gunzen viel bescheidener gibt und dennoch ein Publikum begeistert. Was werden sie sich diesmal wohl ausgedacht haben? Das stand als Frage nicht im Raum, sondern unter den... Die fast gleichnamige Soap im Fernsehsender RTL hat zwar schon mit vielen Staffeln regelmäßig Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen gefesselt, während man sich in Gunzen viel bescheidener gibt und dennoch ein Publikum begeistert. Was werden sie sich diesmal wohl ausgedacht haben? Das stand als Frage nicht im Raum, sondern unter den...