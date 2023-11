Halbzeit bei Straßenbau in Sohl

Nach der Freigabe der Kreisstraße gibt‘s Lob für die Bauarbeiter.

Für die erste Runde der Bauarbeiten an der Kreisstraße in Sohl gibt es viel Lob aus dem Ort. „Es ist wirklich alles reibungslos gelaufen“, sagte Michael Finster (UB), Ratsmitglied in Bad Elster und in Sohl lebend. Die Kreisstraße ist seit 1. November wieder befahrbar. Gebaut wurde seit 17. April auf einer Länge von 873 Metern durch die...