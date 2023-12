Hochwasser am Oberlauf der Zwota: Mehrere Gebäude von Wasser eingeschlossen

Die Situation hat sich am Sonntagfrüh nur leicht entspannt. In Morgenröthe-Rautenkranz stand die Zwickauer Mulde kurz vor der Alarmstufe 2.

Aufatmen konnte Uta Jähne-Illing am Sonntagfrüh. Das Hochwasser des Zwota-Baches verschonte die Gebäude der Vogtland-Reha in Zwota. Nur wenige Zentimeter mehr Wasser am Samstagabend, und die Gebäude wären geflutet worden. Bereits am späten Nachmittag hatte die Geschäftsführerin der seit 21 Jahren bestehenden Einrichtung die Zugänge mit...