Hochwassersituation im oberen Vogtland entspannt sich

Keine Alarmstufe mehr an der Zwickauer Mulde in Morgenröthe-Rautenkranz

Die Hochwassersituation in oberen Vogtland hat sich im Laufe des 1. Weihnachtsfeiertages entspannt. Im Klingenthaler Ortsteil Zwota sank im Laufe des Montags der Pegel des Zwota-Baches soweit, dass im Ortsteil Waldhäuser keine Wohngebäude mehr vom Wasser eingeschlossen waren. In Klingenthal, wo der Pegel am Zusammenfluss von Zwota und Döbra am...