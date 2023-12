Hochwasser-Lage im oberen Vogtland: Alarmstufe 1 am Pegel der Zwickauer Mulde in Morgenröthe-Rautenkranz

Seit dem Vormittag gibt es eine amtliche Frühwarnung für die Zwickauer Mulde, die auch für Teile des Vogtlands gilt. Die Lage hat sich im Verlauf des Samstags weiter zugespitzt.

Klingenthal/Zwickau. An der Zwickauer Mulde in Morgenröthe-Rautenkranz gilt seit Samstagabend die Hochwasser-Alarmstufe 1. Gegen 18.45 Uhr lag der Pegel unterhalb des Zusammenflusses mit der Großen Pyra bei 1,40 Meter - ab diesem Wert gilt die erste Alarmstufe. Sollte der Pegel um weitere 40 Zentimeter ansteigen, gilt Alarmstufe 2.

Im oberen Vogtland war der Schneefall am späten Vormittag bis in die Höhenlagen in Regen übergegangen. Der Dauerregen, verbunden mit teilweise kräftigen Sturmböen, soll nach Angaben des Wetterdienstes noch bis nach Mitternacht anhalten. Im Klingenthaler Ortsteil Zwota ist der Zwota-Bach am Nachmittag über die Ufer getreten. Zwei Wohngebäude sind vom Wasser eingeschlossen, aber noch über eine Zufahrt zu erreichen.

Landeshochwasserzentrum spricht von „sehr hoher Gefährdungslage“

Die Integrierte Rettungsleitstelle in Zwickau hatte bereits am Samstagvormittag eine amtliche Hochwasser-Frühwarnung für die Zwickauer Mulde herausgegeben. Neben großen Teilen des Landkreises Zwickau waren auch zwei Kommunen im Vogtlandkreis betroffen. Dabei handelt es sich um die Stadt Klingenthal und die Gemeinde Muldenhammer, zu der Morgenröthe-Rautenkranz gehört.

Wegen des Stark- oder Dauerregens und der Schneeschmelze im Bergland kann es demnach am 24. Dezember regional zu Hochwasserlagen kommen. Das Landeshochwasserzentrum geht am Samstagabend von einer sehr hohen Gefährdungslage für die Region aus. Auch Überflutungen bebauter Grundstücke, von Kellern und Straßen seien möglich. In den betroffenen Regionen sollte man hochwassergefährdete Gebiete an Fließgewässern und engen Tallagen meiden, hieß es.

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums ist auch der Pegelstand des Zwota-Baches in Klingenthal weiter ansteigend, gegen 18.45 Uhr wurden dort 1,14 Meter gemessen. (su/tm)