Hoher Schaden bei Carport-Brand in Bad Brambach

Bad Brambach.

Rund 70.000 Euro Sachschaden hat es bei einem Brand am Montagabend in Bad Brambach gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Carport an der Christian-Schüller-Straße. Dabei wurde das Carport sowie ein darin stehender Skoda und ein BMW stark beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Brambach und Markneukirchen wurden um 22.23 Uhr alarmiert, so die Polizei. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (lh)