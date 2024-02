Hoher Schaden nach Einbruch bei Industrielackierfirma in Oelsnitz

Unbekannte sind auf das Gelände eines Unternehmens in Oelsnitz eingebrochen. Der Wert der Beute ist beträchtlich, noch höher ist der Sachschaden.

Der Polizei ist am Freitagfrüh ein Einbruch in ein Firmengelände in Oelsnitz gemeldet worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau der „Freien Presse“ sagte, handelt es sich hierbei um einen an der Hofer Straße ansässigen Lackierbetrieb. Die Unbekannten brachen den Angaben zufolge gewaltsam in das Firmengebäude ein und...