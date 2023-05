Hundsgrün: Neuer Bauabschnitt startet

Hundsgrün.

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Hundsgrün (Oelsnitzer Straße) geht es seit Dienstag mit dem Abschnitt von der ehemaligen Gaststätte Blechnapf bergwärts weiter. Das teilte Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) mit. Die Kreuzung der Straßen in Richtung Windischmühle, Ebersbach und Bahnhof Hundsgrün wird in den Sommerferien gebaut. Insgesamt ist Meinel mit dem Baufortgang sehr zufrieden und lobt auch die Mitarbeit der betroffenen Anwohner. "Sie zeigen wirklich Verständnis." Die Bauarbeiten an der Kreisstraße sollen nach Meinels Informationen anders als erst geplant dieses Jahr beendet werden. (hagr)