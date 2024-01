Immer mehr jüngere Gäste: Hotel Vogtland in Bad Elster setzt auf trendige Zimmer

Das Hotel renoviert und modernisiert den Großteil seiner Gästezimmer und investiert eine Million Euro. Damit möchten die Betreiber jüngeren Besuchern gerecht werden.

Das Hotel Vogtland in Mühlhausen, Ortsteil von Bad Elster, investiert weiter in die Zukunft. Nach dem in den vergangenen Jahren ein neuer Frühstücksraum hergerichtet und die Hotelküche auf den neusten Stand gebracht wurde, befinden sich die Betreiber Christian und Franziska Sauermann momentan in der größten Renovierungsphase.