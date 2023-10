In Bad Elster vermisste Frau ist tot

Die aus einer Reha-Einrichtung in der Bäderstadt verschwundene Irmgard S. wurde tot bei Asch gefunden, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Die in Bad Elster vermisste 83-jährige Frau ist tot. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, wurde Irmgard S. am Sonntag in der Nähe der tschechischen Nachbarstadt Asch/As aufgefunden. „Es besteht nach bisherigen Erkenntnissen kein Verdacht auf eine Straftat“, teilte Christina Friedrich, Sprecherin der Polizei in Zwickau, mit. Die aus der...