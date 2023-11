In Klingenthal meldete sich am Wochenende erstmals der Winter an

Der 936 Meter hohe Aschberg trug eine geschlossene Schneedecke. Auch in Schöneck war der Schneepflug im Einsatz

Diesmal hat die Wettervorschau genau gepasst: Am Samstag, und das auch noch zum Karnevalsauftakt, meldete sich zum ersten Mal in diesem Jahr der Winter in den Höhenlagen des oberen Vogtland - und das auf dem 936 Meter hohen Aschberg gleich mit einer geschlossenen Schneedecke. Auf der derzeit wegen der Baustelle in Zwota als Umleitung stark...