In Taltitzer Kirche werden Konserven für die Tafel gesammelt

Zum Erntedankfest am Samstag ruft die Kirchgemeinde zu Gaben haltbarer Lebensmittel für die Plauener Einrichtung auf.

Nach einer sehr gut angenommenen Lebensmittel-Sammelaktion für die Plauener Tafel in Taltitz gibt es zum Erntedankfest am Samstag eine Neuauflage. Beim Gottesdienst, der 14 Uhr in der Kirche beginnt, soll wieder für die Tafel in Plauen gesammelt werden. Diesmal geht es um haltbare Lebensmittel, Konserven aller Art, Honig, Nudeln, Mehl, zudem um...