Infomobil der Polizei in Bad Brambach

Die Beamten stehen am Donnerstag am Rathaus Rede und Antwort.

Kurzfristiger Termin in Bad Brambach: Am Donnerstag kommen Beamte des Fachdienstes Prävention der Polizeidirektion Zwickau nach Bad Brambach und stehen mit einem Infomobil für persönliche Beratungen zur Verfügung. Darüber hat die Polizei am Mittwoch informiert. Die Beamten werden von 10 bis 12 Uhr am Rathaus/Markt anzutreffen sein. Sie...