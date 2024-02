Insolvenz eröffnet: Oelsnitzer Zahnarztpraxis geschlossen

KE Dental an der Hofer Straße im Stadtteil Lauterbach ist aus „praxisinternen Gründen“ ab sofort vorerst zu. Inhaberin Dr. med. dent. Katja Eckstein hatte 2023 eine Zweitpraxis in Dresden eröffnet.

Über die Oelsnitzer Zahnarztpraxis KE Dental MVZ GmbH ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Es wird unter der Nummer 201 IN 206/24 am Insolvenzgericht in Chemnitz geführt. Wer in der Praxis von Dr. Katja Eckstein im Stadtteil Lauterbach anruft, hört die Ansage, die Praxis an der Hofer Straße sei „aus praxisinternen Gründen mit...