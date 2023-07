Internationale Gitarrenschau kommt wieder nach Klingenthal - aber nur für einen Tag

Für nur einen einzigen Tag macht die internationale Gitarrenausstellung „Boutique Guitar Showcase“ am 12. September wieder Station in Klingenthal, im ehrwürdigen Gliersaal der Berufs- und Berufsfachschule am Amtsberg. Bereits im November war die Ausstellung für einen Tag in Klingenthal. Gezeigt werden diesmal rund 25 Gitarrenmodelle...