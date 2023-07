Jede E-Gitarre ist ein Unikat: Ein Vogtländer und sein besonderes Hobby

Jörg Schlosser stellt in seiner Freizeit Gitarren her. Die Einzelstücke entstehen ganz nach Wünschen der Kunden. Schlosser, der selbst in einer Band spielt, probiert dabei aber auch Neues aus.

Die Checkliste für den E-Bass, den Jörg Schlosser derzeit für einen Klingenthaler Musiker in Arbeit hat, umfasst insgesamt 17 Positionen - vom Body über den in Ahorn gehaltenen Hals, einem Griffbrett aus Santospalisander, den Sattel aus Knochen über Gotoh-Mechaniken und MEC-Zargenbuchse bis hin zum Seidenmattlack für die Oberfläche.