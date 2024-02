Jubiläumsjahr 775 Jahre Schloss Voigtsberg wird am Mittwoch eröffnet

Am 7. Februar 1249 wurde die Oelsnitzer Burganlage erstmals urkundlich erwähnt. Dazu spricht am Jahrestag eine Historikerin im Fürstensaal.

Am Mittwoch jährt sich zum 775. Mal der Tag, als Schloss Voigtsberg unter diesem Namen urkundlich erstmals erwähnt wurde. Eberhardus de Voitesberk war 1249 Zeuge in einer Urkunde König Wenzel I. von Böhmen. Am Jahrestag und als Auftakt des mit vielen Höhepunkten gespickten Voigtsberger Jubiläumsjahres gibt es am 7. Februar eine...